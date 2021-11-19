موناكو "المتعثّر" ينشد الفوز من بوابة ليل من قبل beIN SPORTS November 19, 2021 12:49 2:25 دقيقة قبل مواجهة ليل حامل اللقب في افتتاح الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي اليوم الجمعة، يعاني موناكو من مشاكل فنية كثيرة جعلته يحتل المركز الحادي عشر على سلم الترتيب بثماني عشرة نقطة، ليثير العديد من التساؤلات حول وضعية الفريق وتراجع النتائج. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي موناكو ليل -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة "كاف" سيحدّد موعد قرعة الدور الحاسم في 25 نوفمبر 0:47 دقيقة فيرشتابن يتصدر التجارب الحرة الأولى على حلبة لوسيل 2:25 دقيقة موناكو "المتعثّر" ينشد الفوز من بوابة ليل 0:49 دقيقة مدرّب برايتون يتحدّث عن مواجهة أستون فيلا "جيرارد" 1:26 دقيقة فان دايك: "صلاح من أفضل لاعبي العالم حالياً" 1:43 دقيقة إشادة بتنظيم قطر لبطولة العالم للبادل 1:45 دقيقة ميندي: "خوض نهائي دوري الأبطال كان بمثابة الحلم" 0:57 دقيقة لوكليرك سعيد بتواجده في قطر 1:46 دقيقة قطر تستضيف المؤتمر الطبي السابع للاتحاد الآسيوي 2:26 دقيقة أجمل اللقطات من مباريات الجمعة في الـ"NBA"