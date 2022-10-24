موكيلي في لقاء خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS October 24, 2022 15:43 1:19 دقيقة في لقاء خاص مع beIN SPORTS، أشاد لاعب باريس سان جيرمان نوردي موكيلي بالمدرب كريستوف غالتييه مضيفا أنه سيسعى جاهدا للرفع من مستواه حتى يتناسبَ مع بقية نجوم الفريق الباريسي. مقابلات الدوري الفرنسي لكرة القدم باريس سان جيرمان نوردي موكيلي -آخر الفيديوهات 10:52 دقيقة ديل بوسكي: كأس العالم في قطر ستشهد نجاحاً كبيراً 0:40 دقيقة افتتاح معرض تعويذات كأس العالم 0:36 دقيقة الحي الثقافي "كاتارا" يحتضن حفل تدشين كتاب أطلس 0:33 دقيقة برشلونة يعلن إصابة سيرجي روبيرتو بخلع في الكتف 0:54 دقيقة سوق واقف يلقى استحساناً كبيراً من زوار دولة قطر 1:19 دقيقة موكيلي في لقاء خاص مع beIN SPORTS 0:46 دقيقة الحكم الإيراني فغاني سعيد بالمشاركة في قطر 2022™ 0:36 دقيقة وست هام يونايتد يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات 0:46 دقيقة بوكا جونيورز يتوّج بطلا ً للدوري الأرجنتيني 1:05 دقيقة البصرة على موعد الثلاثاء مع قرعة خليجي 25