لونس يقدم موسماً استثنائياً في الـ"ليغ1" من قبل beIN SPORTS April 28, 2022 15:31 3:19 دقيقة يقدّم فريق لونس مستوياتٍ كبيرةً هذا الموسم في الدوري الفرنسي ما يجعله على أعتابِ التأهل إلى إحدى المسابقات الأوربية قبيلَ جولات قليلة من نهاية الموسم. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي لونس -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة مينو رايولا ينفي خبر وفاته 2:08 دقيقة أونيفرسيداد يفوز على بانفيلد 2:30 دقيقة بالميراس يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 0:34 دقيقة انطلاق أشغال تجديد كامب نو في نهاية الموسم 3:19 دقيقة لونس يقدم موسماً استثنائياً في الـ"ليغ1" 2:43 دقيقة مانشستر يونايتد ينشد الانتصار من بوابة تشيلسي 1:45 دقيقة موقعة واعدة تجمع لايبزيغ بغلاسكو رينجرز 2:10 دقيقة قمّة واعدة بين فينورد روتردام وأولمبيك مرسيليا 5:17 دقيقة ليستر سيتي يطمح لكسب الأسبقية على أرضه أمام روما 4:52 دقيقة مواجهة مرتقبة بين وست هام وآينتراخت فرانكفورت