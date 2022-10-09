وسجل النيجيري تيريم موفي هدفي لوريان (24 و53) فيما كا هدف أصحاب الأرض بواسطة رومان ديل كاستيو (17).

وفي باقي المواجهات، فاز موناكو على مضيفه مونبلييه 2-صفرونيس على تروا 3-2 وستراسبورغ على أنجيه 3-2 وكليرمون على أوكسير 2-1 ورين على نانت 3-صفر.

