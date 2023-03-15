لقاء خاص مع أكسيل ديساسي من قبل beIN SPORTS March 15, 2023 14:39 1:00 دقيقة في مقابلة مع beIN SPORTS، أكد أكسيل ديساسي لاعب موناكو أن روح الجماعة والاجتهاد من أجل التطور جعل من الفريق ندا قويا للأندية وهذا بفضل العملِ الدؤوب الذي تقوم به المجموعة. مقابلات الدوري الفرنسي لكرة القدم beIN SPORTS موناكو أكسيل ديساسي -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة أولمبياد باريس - ماكرون يعد بتقديم دورة نموذجية 1:57 دقيقة دي يونغ: مباراة الكلاسيكو هي الأكبر في كرة القدم 0:46 دقيقة تقارير - سيميوني يوافق على البقاء مدرباً لأتليتيكو 1:00 دقيقة لقاء خاص مع أكسيل ديساسي 1:10 دقيقة الطالبي يتحدث لـbeIN SPORTS عن أهدافه وطموحاته 1:19 دقيقة بلايلي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:57 دقيقة العراق إلى نهائي كأس آسيا تحت 20 عاماً 0:45 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إسطنبول باشاكشيهير وغنت 2:01 دقيقة نابولي لتكرار فوزه وبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى 3:21 دقيقة ليفربول يسعى لتحقيق ريمونتادا في الـ"بيرنابيو"