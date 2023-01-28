عبد العزيز بوحزامة ثاني مدرب من أصول عربية في تاريخ الدوري الفرنسي يبحث عن معجزة مع أنجيه من قبل beIN SPORTS January 28, 2023 10:34 2:53 دقيقة قبل حوالي شهرين، عيّن نادي أنجيه الفرنسي عبد العزيز بوحزامة، ثاني مدرب من أصل عربي يدرب في الليغ 1، مدرباً جديداً للفريق الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري الفرنسي. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي أنجيه -آخر الفيديوهات 10:56 دقيقة سابالينكا تتوّج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة 0:33 دقيقة الشربيني تتوج بلقب بطولة نيويورك للإسكواش 2:53 دقيقة بوحزامة يبحث عن معجزة مع أنجيه 3:09 دقيقة قمّة مرتقبة بين مارسيليا وموناكو 2:42 دقيقة برشلونة ضيفاً على جاره جيرونا 2:36 دقيقة بايرن ميونيخ من أجل تصحيح المسار 3:36 دقيقة مانشستر سيتي ينهي مشوار آرسنال عند الدور الرابع 2:04 دقيقة السنغال تتجاوز موريتانيا وتبلغ نصف النهائي 0:44 دقيقة تقارير تؤكد انتقال أوناحي إلى مارسيليا 0:50 دقيقة بعثة أوكلاند سيتي تحط الرحال في المغرب