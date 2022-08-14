تقدم نيس من علامة الجزاء بواسطة الجزائري آندي دولور في الدقيقة الخامسة والثلاثين لكن كيفن غاميرو تمكن من تعديل الكفتين في الدقيقة الخامسة والخمسين مانحاً النقطة الأولى لفريقه هذا الموسم فيما اكتفى نيس بالتعادل للجولة الثانية على التوالي.

وفي مباراة ثانية سقط لنس في فخ التعادل السلبي مع مضيفه أجاكسيو وذلك رغم الفرصِ العديدة التي أتيحت للطرفين على مدى شوطي المباراة ليبقى التعادل مخيماً على النتيجة حتى النهاية ويكتفي كل فريقٍ بنقطة.

وكبد تولوز مستضيفه تروا خسارة ثقيلة على أرضه، بالفوز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل.

الدقيقة السادسة والثلاثون شهدت تقدم تولوز، بهدف عكسي حين أودع ياسر لعروسي الكرة بالخطأ في شباك فريقه.

وعند الدقيقة الرابعة والخمسين رفع البرازيلي رافاييل راتاو حصيلة الزوار إلى هدفين.

فيما اختتم ريس هيلي ثلاثية تولوز في الدقيقة الخامسة والثمانين، ليحقق الفريق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم رافعاً رصيدَه إلى أربع نقاط.

وقلب كليرمون تأخرَه أمام مضيفه رانس إلى فوز بأربعة أهداف لاثنين

دفاعُ الفريق الزائر ارتكب مخالفة ليحتسبَ الحكم ركلة جزاء تولى تنفيذها كاموري دومبيا وسجّل منها هدف المباراة الأول الأخطاء الدفاعية تواصلت لتكلّف كليرمون ركلة جزاء ثانية دوّن منها فلوران بالوغان الهدف الثاني.

ولعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة السابعة والأربعين بعد طرد إيمانويل أغبادو بالبطاقة الحمراء، نقص عددي استغله الضيوفُ الذين تحصلوا على ركلة جزاء بعد لمسة يد من أحد مدافعي رانس قلّص منها كومنين أندريتش الفارقَ في الدقيقة الحادية والخمسين، قبل أن يعودَ اللاعب ذاته ويحرز هدفَ التعادل في الدقيقة الثانية والستين، ثم رجّح زميله محمد سارا سيفيتش الكفة بهدف ثالث في الدقيقة الثانية والسبعين وبعدها بخمسِ دقائقَ رفع جيريمي بيلا حصيلة كليرمون بإضافة الهدف الرابع مهدياً فريقه الفوز الأول في الدوري هذا الموسم.

وفي لقاء آخرَ، فرض أنجيه التعادل على مستضيفه أوكسير بهدفين لمثلهما جوليان جانفييه افتتح التسجيل لأصحاب الأرض بهدف مبكر عند الدقيقة الرابعة، وبعد ست دقائقَ فقط رفع لاعب أنجيه سيدريك هونتوندجي حصيلة َ أوكسير إلى هدفين بكُرة أودعها شباك فريقه بالخطأ

قبل أن يقلص لويس ديوني الفارق بتسجيله أول أهداف الضيوف عند الدقيقة الثانية والعشرين واضطر أصحاب الأرض لمواصلة اللقاء بعشرة لاعبين, عقب طرد المالي لاسين سينايوكو بالبطاقة الصفراء الثانية عند الدقيقة السابعة والخمسين بعيد ذلك بثماني دقائق سجل غوتييه هين هدفاً ثالثاً لأصحاب الأرض، ألغاه الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفار فيما تكفل أمين سلامة بإنقاذ أنجيه من الخسارة بمنحه الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والسبعين، ليخرج كل فريقه بنقطة واحدة.

واكتفى مرسيليا بالتعادل 1-1 أمام مضيفه بريست.

وسجل البرتغالي نونو تافاريز هدف التقدم لمرسيليا بعد أن تابع عرضية جميلة من الجهة اليمنى نحو القائم الثاني من جوناثان كلاوس (38) لينجح في التسجيل للمباراة الثانية تواليًا.

إلا أن بيار ليس مولو عادل بهدف في غاية الروعة بعد أن شتت دفاع مرسيليا الكرة من ركنية لتتهيأ أمامه خارج المنطقة تابعها على الطائر "صاروخية" في الشباك (61).

وخاض الوافد الجديد التشيلي أليكسيس سانشيس أولى مبارياته مع مرسيليا بعد أن وصل من إنتر الايطالي هذا الصيف عندما دخل بديلا مع انطلاق الشوط الثاني.

