دي ماريا: "لحظات لا تنسى" May 21, 2022 23:07 2:18 دقيقة كان النجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا متأثراً بعد نهاية مباراة باريس سان جيرمان وميتز وعبر عن حزنه لرحيله عن النادي معتبراً بأنها لحظات لن تنسى. مقابلات باريس سان جيرمان أنخل دي ماريا -آخر الفيديوهات 1:30 دقيقة ماركينوس: "نحن سعداء ببقاء مبابي" 24:23 دقيقة مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي 4:02 دقيقة التعادل يحسم مواجهة لونس وموناكو 3:19 دقيقة رين يحصد بطاقة المشاركة في الدوري الأوروبي 3:47 دقيقة مرسيليا يضرب بقوّة ويقبض على مركز الوصافة 2:18 دقيقة دي ماريا: "لحظات لا تنسى" 6:06 دقيقة سان جيرمان يحتفل بلقب الليغ 1 بخماسية في شباك ميتز 3:01 دقيقة وداعية عاطفية لدي ماريا في ليلة تتويج سان جيرمان 0:46 دقيقة نيمار يدخل نادي الـ100 مع باريس سان جيرمان 1:06 دقيقة الكويت يحقق فوزاً ثميناً على حساب السيب