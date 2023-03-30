أوناحي الذي تألق بشكل لافت خلال كأس العالم فيفا قطر 2022، كان قد تعرض لإصابة في أصبع القدم خلال المباراة الودية التى انتصر فيها المنتخب المغربي على نظيره البرازيلي، ووفقًا لتلك التقارير فإن فترة غياب اللاعبِ قد تتجاوز الشهرين ما يعني انتهاء موسمه مع فريقه الفرنسي.

