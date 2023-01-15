انتصر رين بهدف دون رد على باريس سان جيرمان يوم الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجّل المالي تراوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة والستين من المباراة.

وأشرك غالتييه معظم العناصر الأساسية لباريس سان جيرمان مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا قبل أن يزج بكلّ من مبابي والمغربي أشرف حكيمي في الدقيقة الخامسة والخمسين لكن ذلك لم يجنّب حامل اللقب الخسارة.

وهذه الخسارة الثانية في الدوري هذا الموسم بالنسبة لباريس سان جيرمان علماً أنّ الخسارة الأولى كانت في المرحلة قبل الفائتة أمام لونس 3-1.

وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند 47 نقطة في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط عن لونس الثاني وخمس نقاط عن مارسيليا الثالث، فيما ورفع الفائز رصيده إلى 37 نقطة وهو ذات رصيد موناكو الرابع.