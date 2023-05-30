باريس سان جيرمان يحقق لقباً جديداً بعد موسم معقد من قبل beIN SPORTS May 30, 2023 11:45 2:44 دقيقة ضمِن باريس سان جيرمان لقبَ الدوري الفرنسي قبل نهاية الموسم بجولة واحدة وأصبح النادي الباريسي الأكثرَ تتويجاً بلقب البطولة متجاوزا سانت إيتيان رغمَ الموسم المعقد الذي مرّ به. تقارير إخبارية الدوري الفرنسي لكرة القدم باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة بداية موفّقة لأنس جابر في بطولة رولان غاروس 2:44 دقيقة باريس سان جيرمان يحقق لقباً جديداً بعد موسم معقد 0:37 دقيقة يوفنتوس يطلب الاستفادة من مبدأ التفاوض في الرواتب 3:28 دقيقة ماهي حيثيات إقالة كان وحاميديتش في بايرن ميونيخ؟ 0:36 دقيقة بينشيتش تودع بطولة رولان غاروس مبكراً 0:36 دقيقة ريفر بليت يكرم مدربه السابق مارسيلو غاشاردو 1:06 دقيقة مارتينيث يتحدث عن استعدادات المنتخب البرتغالي 0:45 دقيقة شيفيلد وينزداي يصعد إلى دوري الدرجة الأولى 4:07 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 37 5:26 دقيقة انطلاقة قوية لألكاراث في بطولة رولان غاروس