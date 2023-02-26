وسجل لباريس سان جيرمان، كيليان مبابي ثنائية 25، 55 والنجم الأسطوري ليونيل ميسي 29.

وصار رصيد سان جيرمان 60 نقطة في صدارة الترتيب مبتعداً عن ملاحقه مارسيليا بفارق 8 نقاط.

ودون ميسي في هذه المباراة على هدفه رقم 700 في جميع المسابقات التي شارك فيها مع برشلونة وباريس سان جيرمان.

بدوره عادل كيليان مبابي الرقم القياسي لعدد الأهداف مع نادي باريس سان جيرمان في جميع المسابقات المسجل باسم إدينسون كافاني برصيد 200 هدف.

ومبابي شارك بـ11 هدفاً في آخر 9 مباريات خاضها في الكلاسيكو ضمن الدوري الفرنسي.

وخاض النادي الباريسي المباراة في غياب الثلاثي البرازيلي نيمار والمغربي أشرف حكيمي والبرتغالي ريناتو ساشيز بسبب الإصابة.



وتلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة مبكرة وتحديداً في الدقيقة 16 بتجدد اصابة مدافعه بريسنيل كيمبيمبي العائد للتو بعد تعافيه من الاصابة.

واضطر المدرب كريستوف غالتييه إلى استبداله بالبرتغالي دانيلو بيريرا.



ومنح مبابي التقدم لباريس سان جيرمان عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من ميسي خلف الدفاع فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة على يمين الحارس.

ورد مبابي الهدية إلى ميسي عندما مرر له كرة عرضية زاحفة أمام المرمى تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس (29).



وأهدر ميسي فرصة التعزيز عندما تلقى كرة عرضية من البرتغالي نونو منديش أمام المرمى فسددها فوق العارضة (33).



وحذا حذوه مبابي عندما تلقى كرة رائعة من ميسي داخل المنطقة فتوغل داخل المنطقة وانفرد بالحارس لكنه تردد في متابعتها داخل المرمى فتصدى لها الأخير (38).



ونجح مبابي في إضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما تلقى كرة ساقطة من ميسي داخل المنطقة فسددها "على الطاير" على يسار الحارس (55).



وفي مباراة أخرى حسم نيس الدربي أمام جاره ومضيفه موناكو عندما تغلب بثلاثية نظيفة ليتجمد رصيد فريق الإمارة عند 50 نقطة في المركز الثالث.

وحسم نيس النتيجة في الشوط الأول بتسجيله الأهداف الثلاثة بواسطة النيجيري تيريم موفي (8 و26) وخيفرين تورام (43).