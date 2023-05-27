وافتتح ميسي التسجيل بإحرازه هدف سان جيرمان في الدقيقة 59، وهو هدف تاريخي للأسطورة الأرجنتينية إذ جعله ينفرد بالرقم القياسي لعدد الأهداف في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى برصيد 496 هدفاً متقدماً على كريستيانو رونالدو.

وفي الدقيقة 79 تمكن كيفن جاميرو من تسجيل هدف التعادل لستراسبورغ.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 85 نقطة بفارق 4 نقاط أمام لونس الذي تغلب على أجاكسيو (3-0).

ومن جانبه ضمن ستراسبورغ بقاءه في الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 40 نقطة.

واللقب هو الحادي عشر لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي ليصبح بذلك أكثر الفرق تتويجاً بلقب البطولة علماً بأنه الثاني على التوالي.