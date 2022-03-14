الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 March 14, 2022 10:43 3:56 دقيقة أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 3:08 دقيقة ريال مدريد يواجه مايوركا على وقع التألق القاري 1:43 دقيقة تصريح صادم من محرز: لا أعيش أفضل مواسمي 0:37 دقيقة مانشستر سيتي يرحل لمواجهة كريستال بالاس 3:56 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 4:41 دقيقة مرسيليا يستعيد نغمة الفوز ويرتقي للوصافة 3:57 دقيقة برشلونة يستعيد المركز الثالث باكتساحه أوساسونا 0:34 دقيقة أورلاندو يتصدر المجموعة الثانية في كأس الاتحاد 1:00 دقيقة المصري يواصل تألقه في كأس الاتحاد الإفريقي 4:00 دقيقة أرسنال يواصل نتائجه الرائعة 0:43 دقيقة مزراوي وزياش يرفضان الانضمام للمنتخب المغربي