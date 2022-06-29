أكد نادي باريس سان جيرمان الأربعاء، أن شركة الخطوط الجوية القطرية ستكون الراعي الرسمي لقميص النادي اعتباراً من بداية موسم 2022/2023.
ويأتي ذلك كجزء من اتفاقية بين الطرفين متعددة السنوات، حيث سيظهر فيها اسم شركة الطيران القطرية الرائدة عالميا على قمصان الفريق الأول وفريقي السيدات والشباب إضافة إلى فريق كرة اليد.
النادي الباريسي أكد أنه سيقدم رفقة الخطوط الجوية القطرية محتوى مبتكرا وتجارب أكثر إلهاما لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم داخل إطار مرحلة جديدة بين نادي العاصمة الفرنسية وشركة الطيران القطرية.
Partenaire premium du @PSG_inside depuis 2020, @qatarairways, élue meilleure compagnie aérienne du monde pour la sixième fois en 2021, devient le nouveau sponsor maillot officiel du club parisien, à partir de la saison 2022-2023. ❤️💙https://t.co/4PRtSFwaVK— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 29, 2022