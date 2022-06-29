أكد نادي باريس سان جيرمان الأربعاء، أن شركة الخطوط الجوية القطرية ستكون الراعي الرسمي لقميص النادي اعتباراً من بداية موسم 2022/2023.

ويأتي ذلك كجزء من اتفاقية بين الطرفين متعددة السنوات، حيث سيظهر فيها اسم شركة الطيران القطرية الرائدة عالميا على قمصان الفريق الأول وفريقي السيدات والشباب إضافة إلى فريق كرة اليد.

النادي الباريسي أكد أنه سيقدم رفقة الخطوط الجوية القطرية محتوى مبتكرا وتجارب أكثر إلهاما لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم داخل إطار مرحلة جديدة بين نادي العاصمة الفرنسية وشركة الطيران القطرية.