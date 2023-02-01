ولم يحتج أوناحي الذي دخل بديلاً للتشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة 74 لا أكثر من 19 دقيقة لتسجيل هدفه الأول بألوان النادي المتوسطي الذي تقدم عبر النيران الصديقة بعدما سجل الشاب البرازيلي جواو فيكتور هدفاً في مرمى فريقه نانت عن طريق الخطأ (58).

و صار رصيد مارسيليا 46 نقطة.



وقاد المهاجم الانكليزي فولارين بالوغون فريقه رينس للفوز على ضيفه لوريان 4-2.

وسجل بالوغون الذي كان أدرك التعادل لفريقه أمام سان جيرمان 1-1 في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، ثلاثية في الدقائق 44 من ركلة جزاء و61 و64، فيما سجل زميله المالي كاموري دومبيا الهدف الثاني (51).

وسجل للخاسر إنزو لو فيه (10) والمالي إبراهيما كونيه (36).

وتعرض أنجيه متذيل الترتيب لهزيمته الـ 13 توالياً في الدوري، وهو رقم قياسي في النخبة، أمام ضيفه أجاكسيو 2-1.

ويقبع أنجيه في القاع مع 8 نقاط فقط من 17 هزيمة مقابل فوزين ومثلهما تعادل.

وفاز تولوز على ضيفه تروا 4-1، وتعادل ليل سلباً مع كليرمون فيران.