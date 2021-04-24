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الدوري الفرنسي

وهبي الخزري يتابع التألق ولكن سانت إتيان يخسر

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فاجأ بريست مضيفه سانت إتيان وتغلب عليه 2-1 السبت في المرحلة 34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليقترب أكثر من ضمان بقائه في المنطقة الدافئة.

AFP

وهذا الفوز الثالث فقط لبريست في دور الإياب، والأول منذ 3 آذار/مارس على ديجون (3-1).

صعد إلى المركز الثالث عشر مع 40 نقطة، بفارق نقطة عن سانت اتيان الرابع عشر الذي يقف على بعد 8 نقاط من نيم الثامن عشر وصاحب المركز الذي يخول خوض ملحق البقاء في نهاية الموسم.

وبدأ الفريق الاخضر المباراة جيداً، مفتتحا التسجيل عن طريق التونسي وهبي الخزري (11)، مسجلاً هدفه السابع مع سانت اتيان هذا الموسم والسادس في آخر سبع مراحل.

وبدلاً من تعميق الفارق عبر ثلاث فرص، انحنى سانت اتيان وحارسه الشاب إتيان غرين (20 عاما) أولا من ركلة حرة للمهاجم المخضرم غايتان شاربونييه (66)، قبل أن يضيف اللاعب نفسه هدف الفوز والسادس له هذا الموسم (79).
 

سانت إتيان الدوري الفرنسي وهبي الخزري بريست
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