وهبي الخزري يتابع التألق ولكن سانت إتيان يخسر

وهذا الفوز الثالث فقط لبريست في دور الإياب، والأول منذ 3 آذار/مارس على ديجون (3-1).

صعد إلى المركز الثالث عشر مع 40 نقطة، بفارق نقطة عن سانت اتيان الرابع عشر الذي يقف على بعد 8 نقاط من نيم الثامن عشر وصاحب المركز الذي يخول خوض ملحق البقاء في نهاية الموسم.

وبدأ الفريق الاخضر المباراة جيداً، مفتتحا التسجيل عن طريق التونسي وهبي الخزري (11)، مسجلاً هدفه السابع مع سانت اتيان هذا الموسم والسادس في آخر سبع مراحل.

وبدلاً من تعميق الفارق عبر ثلاث فرص، انحنى سانت اتيان وحارسه الشاب إتيان غرين (20 عاما) أولا من ركلة حرة للمهاجم المخضرم غايتان شاربونييه (66)، قبل أن يضيف اللاعب نفسه هدف الفوز والسادس له هذا الموسم (79).

