نانت يعود إلى سكة الانتصارات

واستغل نانت النقص العددي في صفوف تولوز بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه لاعب خط الوسط الشاب كواديو كوني (18 عاما) بسبب نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 43، ليعود ويحتسب ركلة جزاء لأصحاب الأرض بسبب لمسة يد داخل المنطقة على المدافع الغيني إيسياغا سيلا ترجمها بنجاح مواطنه عبدالله توري (43).

وعزز فريق الـ "كاناري" تقدمه بتسديدة قوية من لودوفيك بلا (53)، فيما سجل تولوز هدف تقليص الفارق عبر الكونغولي آيرون ليا إيسيكا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+5 من ركلة جزاء).

وتقدم نانت للمركز السادس في الترتيب بعدما حقق فوزه الاول في الدوري منذ انتصاره على نيس في المرحلة التاسعة والسابع له هذا الموسم، برصيد 23 نقطة.

وفي ختام المرحلة، حقق رين فوزا في اللحظات القاتلة على ضيفه سانت إيتان 2-1 وحرمه من التقدم في الترتيب.

سجل لأصحاب الأرض البرازيلي رافينيا (25) وداميان دا سيلفا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني (90+3)، فيما كان افتتح سانت إتيان التسجيل في الدقيقة 19 بفضل لوا ديوني، مسجلا هدفه الأول منذ 16 كانون الاول/ ديسمبر 2018.

وفي ختام المرحلة، حقق رين فوزا في اللحظات القاتلة على ضيفه سانت إيتان 2-1 وحرمه من التقدم في الترتيب.

سجل لأصحاب الأرض البرازيلي رافينيا (25) وداميان دا سيلفا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني (90+3)، فيما كان افتتح سانت إتيان التسجيل في الدقيقة 19 بفضل لوا ديوني، مسجلا هدفه الأول منذ 16 كانون الاول/ ديسمبر 2018.



وتم تأجيل قمة هذا الأسبوع بين موناكو وباريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدر بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري بـ33 نقطة، في حين يقبع موناكو في المركز الرابع عشر بـ18 نقطة بعد اكتفائه بخمسة انتصارات حتى الآن.