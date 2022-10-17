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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الفرنسي

مونبلييه يقيل مدربه دالوليو

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أعلن نادي مونبلييه الفرنسي الإثنين إقالة مدربه أوليفييه دالوليو من منصبه إثر خسارة جديدة لفريقه أمام لنس صفر-1 الأحد، كما أعلن رئيس النادي خلال مؤتمر صحافي.

AFP

وسيحل بدلاً منه بشكل مؤقت مساعده رومان بيتو الذي "سيبقى في هذا المنصب أقله حتى فترة التوقف خلال مونديال قطر" كما قال لوران نيكولان.

ويملك مونبلييه 12 نقطة جمعها من 11 مباراة حيث فاز في 4 مباريات فقط وخسر 7 ويحتل المركز الثاني عشر في الدوري المحلي.
 

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