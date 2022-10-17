مونبلييه يقيل مدربه دالوليو

وسيحل بدلاً منه بشكل مؤقت مساعده رومان بيتو الذي "سيبقى في هذا المنصب أقله حتى فترة التوقف خلال مونديال قطر" كما قال لوران نيكولان.

ويملك مونبلييه 12 نقطة جمعها من 11 مباراة حيث فاز في 4 مباريات فقط وخسر 7 ويحتل المركز الثاني عشر في الدوري المحلي.

