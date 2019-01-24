وعهدت مسؤولية تدريب الفريق الأول للمساعد فرانك باسي "بانتظار اتخاذ قرار نهائي".

ويحتل موناكو، بطل 2017 الذي كان عيَّن هنري في 13 كانون الأول/أكتوبر الماضي خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم المقال من منصبه، المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري.

وباءت المهمة الأولى لـ"تيتي" وهو لقب هنري، في مسيرته التدريبية بفشل كبير. وسيغير موناكو مدربه للمرة الثانية هذا الموسم وهو الذي كان تعاقد مع بطل مونديال 1998 حتى عام 2021. وسيتولى باسي الذي تم التعاقد معه في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي ليكون مساعداً لهنري، المهمة.

ومنذ عودته إلى النادي الذي بدأ معه مشواره الكروي، قاد هنري موناكو إلى الفوز في أربع مباريات من أصل 20 في مختلف المسابقات.

وكان هنري علّق على وضعه مع الفريق في مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم، وقال "الشائعات ليست مشكلة، هناك دائما شائعات في كرة القدم".

وأضاف "أهم شيء هو إنقاذ النادي، ومستقبلي ليس مشكلة".

وذكَّر هنري بأنه مر سابقاً "بالعديد من الصعوبات في مسيرتي. هل نسيتموها".

واعترف المدرب الشاب (41 عاماً) بأنها أسوأ الصعوبات التي عانى منها كمدرب، وقال "كمدرب، نعم"، مضيفًا "لكن ليس لدي أي مشكلة. جئت إلى النادي عندما كان في وضع صعب ... حاولت أن أضع الكثير من الأشياء التي لم تروها".