موناكو يضمّ البرازيلي فينيسوس معارا من نابولي

ولم يلعب فينيسيوس (23 عاما) هذا الموسم مع النادي الإيطالي الذي أعاره في تموز/يوليو الماضي الى ريو آفي البرتغالي، فسجل للأخير 14 هدفا في 20 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات.

ويعاني موناكو هذا الموسم، وأقال مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم في اكتوبر بعد أربعة مواسم بسبب سوء النتائج، واستعان بمهاجمه الدولي الفرنسي السابق تييري هنري بهدف تصحيح الوضع فلم يفلح الاخير وأقيل الاسبوع الماضي من منصبه لتتم الاستعانة بجارديم من جديد.

ويحتل موناكو المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام غانغان.

وفينيسيوس هو اللاعب السادس الذي يضمه نادي الامارة والخامس بنظام الإعارة بعد الإسباني فرانسيسك فابريغاس (تشلسي الإنكليزي)، فوديه بالو توريه (ليل)، البرازيلي نالدو (شالكه الألماني)، وليام فانكور (انطاليا سبور التركي) والبرتغالي جيلسون مارتينز (أتلتيكو مدريد الإسباني).

وفي برلين، ذكرت وسائل الإعلام الألمانية الأربعاء ان الياباني شينجي كاغاو (29 عاما)، لاعب الوسط المهاجم في بوروسيا دورتموند متصدر الدوري، سينتقل الى موناكو حتى نهاية الموسم.

وساهم كاغاوا في احراز دورتموند الثنائية (الدوري والكأس) في 2012 قبل أن يدافع لموسمين عن ألوان مانشستر يونايتد الإنكليزي، ثم يعود في 2014 الى النادي الألماني.

ولم يلعب كاغاوا كثيرا هذا الموسم لانه لا يدخل في حسابات المدرب الجديد السويسري لوسيان فافر لاسيما بعد تألق قائد الفريق ماركو رويس الذي يلعب في نفس المركز والذي سجل حتى الآن 12 هدفا مع 9 تمريرات حاسمة.