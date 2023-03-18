لونس يعتلي الوصافة بفوزه على أنجيه

وسجل البلجيكي لويس أبونندا ثنائية (26 و46) بعد أن افتتح القائد الإيفواري سيكو فوفانا التسجيل للفريق الشمالي (26).

ورفع لونس رصيده إلى 57 نقطة على بعد 9 نقاط من باريس سان جيرمان المتصدر الذي يستضيف رين السادس الأحد، وقد يخسر الوصافة لصالح مرسيليا في حال فوز الاخير على مضيفه رانس الثامن في اليوم ذاته.

ويقدّم لونس مستويات مميزة منذ عودته إلى دوري الأضواء في موسم 2020-2021 الذي أنهاه سابعًا على غرار الموسم الماضي.

ويأمل في الحالي في خطف أحد المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.

فوز متأخر لليل

وفي مباراة أخرى، حقق ليل فوزاً متأخراً على مضيفه تولوز بهدفي البرازيلي ألكساندرو ريبيرو (85) والغيني محمد بايو (90+11)، ليرتقي الى المركز الخامس ويعزز حظوظه بالمقاعد القارية.

ورفع بطل فرنسا عام 2021 رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد تولوز عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

