ريمون دومينيك يقترب من تدريب نانت

سيقود المدرب السابق للمنتخب الفرنسي ريمون دومينيك فريق نانت لكرة القدم حتى نهاية الموسم، عائداً إلى التدريب للمرة الأولى منذ فشله مع الديوك في مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، بحسب ما أفاد مصدر في النادي الفرنسي الأربعاء.

من جهة ثانية، أكد متحدث باسم النادي لوكالة فرانس برس أنه لم يتم التوقيع على أي شيء بعد.

لكن الطابع الرسمي لن يضفي على التعيين قبل الخميس، خصوصاً وأن نانت الذي يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري، سيحل ضيفاً على ليون الثاني مساء الأربعاء.

ويتعين على دومينيك (68 عاماً) الحصول على إعفاء من دوري الدرجة الأولى الفرنسي يتيح له التدريب بعد تجاوزه سن الخامسة والستين القانونية.

وأثارت شائعة وصول دومينيك إلى نانت انتقادات عدة من المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً وأنهم مستاؤون للغاية منذ سنوات من إدارة كيتا.

