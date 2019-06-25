رئيس نانت يعدل عن بيع النادي لصندوق استثمار إنكليزي

وأوضح النادي في بيان أن "صندوق +أل أفي إي+ لكرة القدم الذي قدم نفسه تلقائيا لشراء النادي لا يقدم الحد الأدنى من الضمانات المصرفية التي تتطلبها سلطات كرة القدم الاحترافية لمواصلة المفاوضات".

وأضاف أن كيتا "لن يترك مستقبل النادي أبدا في أيدي مرشحين لا يتحملون مسؤولياتهم وليس مضمونا جديتهم ومصداقيتهم".

ويأتي الإعلان عشية التاريخ الذي كان من المقرر فيه عقد جلسة استماع لتقديم مقترح البيع. لكن تم تأجيل هذا الاجتماع لمدة أسبوع في انتظار وثائق من الواضح انها لم تجهز.

وكان الإعلان المبكر مطلع حزيران/يونيو للمفاوضات بين النادي والصندوق مفاجئا.

وتم تداول مبلغ بين 80 و100 مليون يورو، مع الاخذ في الاعتبار حجم مبيع النادي لجهات على غرار بوردو ومرسيليا، وخيمت ضبابية حول ما يمثله هذا المبلغ: قيمة النادي الاجمالية أو الحصة المباعة من كيتا الذي يبقى مساهما في الأقلية؟ مع أو بدون تدفق رؤوس أموال إضافية؟

وتسربت معلومات غير مطمئنة عن صندوق "أل أف إي" والرجل الذي يقف وراءه بنجامان لي (38 عاما) دون أي علاقة جدية له بعالم كرة القدم.