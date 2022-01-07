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الدوري الفرنسي

تأجيل مباراة مونبلييه وتروا بسبب "كوفيد-19"

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تأجيل مباراة مونبلييه وتروا لحساب مواجهات الجولة 20 من الدوري الفرنسي بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف فريق تروا.

REUTERS


وكان مقرراً أن تدور المباراة يوم الأحد 9 يناير 2022. 

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