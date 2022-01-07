تأجيل مباراة مونبلييه وتروا بسبب "كوفيد-19"

من قبل beIN SPORTS January 7, 2022 10:13 تأجيل مباراة مونبلييه وتروا لحساب مواجهات الجولة 20 من الدوري الفرنسي بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف فريق تروا.