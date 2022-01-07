تأجيل مباراة مونبلييه وتروا بسبب "كوفيد-19" من قبل beIN SPORTS January 7, 2022 10:13 تأجيل مباراة مونبلييه وتروا لحساب مواجهات الجولة 20 من الدوري الفرنسي بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف فريق تروا. REUTERS وكان مقرراً أن تدور المباراة يوم الأحد 9 يناير 2022. تروا مونبلييه الدوري الفرنسي السابق باريس سان جيرمان يعلن إصابة لا اقرأ التالي آخر الأحداث January 7, 2022 10:13 تأجيل مباراة مونبلييه وتروا بسبب "كوفيد-19" January 6, 2022 19:39 إصابة دي ماريا ودراكسلر بفيروس كورونا January 6, 2022 12:58 تأجيل مباراة ليل ولوريان في الـ"ليغ 1" January 5, 2022 20:30 موناكو يقدم رسميا مدربه الجديد البلجيكي كليمان January 5, 2022 19:39 ميسي يحصل على نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا January 5, 2022 08:20 باريس سان جيرمان يعلن إصابة دوناروما بفيروس كورونا January 4, 2022 16:22 موناكو يعلن تعيين البلجيكي كليمان مدرباً له January 3, 2022 19:04 موناكو يعيّن البلجيكي كليمان مدرباً للفريق الأول January 2, 2022 12:52 باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بفيروس كورونا January 1, 2022 21:06 سان جيرمان يعلن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا