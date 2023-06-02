ليغ 2: الجولة الأخيرة محطّ الأنظار من قبل beIN SPORTS June 2, 2023 12:38 2:55 دقيقة ستكون الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية الفرنسي حاسمة لتحديد هوية الصاعدين إلى الليغ 1. صراع ثلاثي محتدم بين لوهافر وميتز وبوردو لكن لا مكان إلا لفريقين للالتحاق بدوري الأضواء. تقارير إخبارية ميتز بوردو لوهافر الدوري الفرنسي الدرجة الثانية -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة احتفالات متواصلة لإشبيلية بلقب الدوري الأوروبي 3:27 دقيقة قمّة مرتقبة بين باريس سان جيرمان ونانت 1:09 دقيقة تفينتي يتغلّب على هيرينفين 2:55 دقيقة ليغ 2: الجولة الأخيرة محطّ الأنظار 0:53 دقيقة السعادة تغمر جوردي ألبا 3:13 دقيقة بنزيمة يفنّد شائعات مغادرته لريال مدريد 2:46 دقيقة دنفر يتخطّى ميامي بفضل تألّق يوكيتش 1:46 دقيقة سفيان أمرابط: "أنا جاهز لنهائي دوري المؤتمر" 0:47 دقيقة أوروغواي تتجاوز غامبيا وتبلغ ربع النهائي 0:28 دقيقة مانشستر سيتي يحتفي برياض محرز