

وبعدما افتتح رصيده في السعودية بتسجيله هدف التعادل أمام الفتح 2-2 في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء في المرحلة الماضية، ضرب رونالدو برباعية الخميس في ملعب الوحدة بعد أيام معدودة على احتفاله بعيد ميلاده الثامن والثلاثين.

وبهذه الرباعية، أبقى رونالدو فريقه النصر في الصدارة برصيد 37 نقطة وبفارق الأهداف أمام الشباب الذي خاض مباراة أكثر من منافسه، على أن يلحق بهما الاتحاد في حال فوزه الجمعة على العدالة.

وافتتح رونالدو رباعيته في الدقيقة 21 بعدما كسر التسلل إثر تمريرة بينية من عبد الرحمن غريب، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 40 بتمريرة من سامي خليل النعجي في لقاء كان البرازيلي أندرسون تاليسكا أكبر الغائبين فيه عن النصر نتيجة طرده أمام الفتح.

وبعدما أضاف هدفه الثالث في بداية الشوط الثاني من ركلة جزاء (53)، أكمل رونالدو الـ"سوبر هاتريك" بعدما عادت إليه الكرة إثر تسديدة له صدها الحارس عبدالقدوس عطية، فتابعها أرضية في الشباك (61).

وأبدى رونالدو سعادته، قائلاً بعد اللقاء: "شكراً على الترحيب الحار من الجماهير. الفريق كان جيداً الليلة وتمكنا من تحقيق الانتصار، وبالطبع سعيد للفريق وأيضاً لتسجيلي اليوم".

وأضاف "سعادتي كبيرة لمساعدة زملائي في تحقيق الفوز على الوحدة، كما أني أسعد كثيراً بتسجيل الأهداف".

ورفع رونالدو رصيده الى 5 أهداف في ثلاث مباريات خاضها في الدوري السعودي وإلى 503 أهداف على صعيد جميع الدوريات التي لعب بها خلال مسيرته حتى الآن.

وسجل رونالدو 311 هدفاً مع ريال مدريد الإسباني، 103 مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، 81 مع يوفنتوس الإيطالي و3 مع سبورتينغ البرتغالي.

ورفع رونالدو رصيده إلى 11 "سوبر هاتريك" خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب البرتغالي الأول، فيما وصل إلى الـ"هاتريك" الـ61.

ومن جهته، حول الشباب تخلفه أمام مضيفه الباطن متذيل الترتيب بهدف إلى فوز 4-2.

تقدم الباطن بهدف الأوروغوياني رينسو لوبيس (31)، وردّ الشباب برباعية سجلها الأرجنتيني كريستيان غوانكا (45 من ركلة جزاء و45+6) والأرجنتيني إيفر بانيغا (62 من ركلة جزاء) والبرازيلي كارلوس جونيور (83)، قبل أن يقلص الباطن الفارق بهدف يوسف المزيريب (86).

وانتزع الفتح ثلاث نقاط ثمينة إثر فوزه على مضيفه التعاون 2-1 في بريدة.