قررت إدارة نادي #النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا.

مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع #النصر ، ومتمنين له التوفيق . pic.twitter.com/1sJCZBUtaS — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 13, 2023

كتب النصر في بيان مقتضب "قررت إدارة نادي النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي غارسيا. مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر ومتمنين له التوفيق".

كان النصر ضمّ النجم كريستيانو رونالدو نهاية العام الماضي في صفقة مدوية تقدر بأكثر من 250 مليون يورو لموسمين ونصف الموسم، على أمل قيادته لاستعادة الألقاب الغائبة عن خزائنه منذ ثلاث سنوات.

ويتخلف النصر الملقب في السعودية بـ"العالمي" بثلاث نقاط خلف اتحاد جدة المتصدر قبل سبع جولات من النهاية.

وكلّف النادي الكرواتي دينكو يليتشيتش (49 عاماً)، المدير الفني للفئات السنية، تدريب الفريق الأوّل.

بعد خسارة الصدارة أمام الاتحاد الشهر الماضي، استعاد النصر توازنه وحقق فوزين مهمين على حساب أبها ثم العدالة، قبل أن يقع في براثن التعادل السلبي أمام الفيحاء الأحد الماضي.

