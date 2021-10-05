الإيطالي ماريو بالوتيلي حديث الشارع الرياضي في تركيا من قبل beIN SPORTS October 5, 2021 14:58 2:48 دقيقة اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي حديث الشارع الرياضي في تركيا بسبب تصرفاته داخل وخارج الملعب التي تثير الجدل لكنه يحظى بشعبية كبيرة في مدينة أضنة حيث يلعب لفريقها. تقارير إخبارية ماريو بالوتيلي الدوري التركي الدرجة الأولى أضنة -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة كلاتنبيرغ يتحدث عن تقنية الفيديو 2:48 دقيقة بالوتيلي حديث الشارع الرياضي في تركيا 0:58 دقيقة مبابي يرفض تأكيد رحيله عن سان جيرمان الصيف المقبل 4:00 دقيقة المنتخب المصري يستهل استعداداته لمواجهتي ليبيا 0:55 دقيقة منتخب إسبانيا يستعد لمواجهة نظيره الإيطالي 1:05 دقيقة دوري الأمم الأوروبية: حصة تدريبية لفرنسا 0:45 دقيقة أنشطة ترويجية لمونديال 2022 في البرتغال 3:32 دقيقة الرابطة الفرنسية تبحث عن الحلول في ظل تزايد الشغب 2:31 دقيقة محمد صلاح يواصل توهّجه ويزاحم الأساطير في أرقامهم 1:03 دقيقة فان خال: "نسق مباريات تصفيات كأس العالم متعب جداً"