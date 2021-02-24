وقال بيان صادر عن النادي "يعلن نادي سلتيك لكرة القدم اليوم بأن مدربه نيل لينون استقال من منصبه كمدرب للفريق مع مفعول فوري".

وأضاف "خدم نيل النادي بتميز لاعبا ومدربا وحقق في صفوفه نجاحات كثيرة آخرها الثلاثية المحلية في كانون الأول/ديسمبر".

بيد أن المدرب البالغ من العمر 49 عاما فشل في إعادة التوازن الى فريقه خلال حملة الدفاع عن لقبه هذا الموسم وشعر بأنه من مصلحة الجميع أن يستقيل من منصبه.

ويتخلف سلتيك بفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي على زعامة الكرة الإسكتلندية رينجرز الذي يشرف على تدريبه أسطورة ليفربول الإنكليزي ستيفن جيرارد.

وأصدر لينون بدوره بيانا جاء فيه "عشنا موسما صعبا بسبب عوامل عدة، وبطبيعة الحال، فقد خاب أملنا ونشعر بالحسرة لعدم قدرتنا على بلوغ القمة كما فعلنا سابقا".

وأضاف "بذلت قصارى جهدي لمحاولة تغيير الأمور لكن لسوء الحظ لم نتمكن من تحقيق سلسلة من الانتصارات كنا في حاجة اليها".

وكان لينون حل بدلا من الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز عام 2019 ونجح في قيادة الفريق لإحراز لقب الدوري المحلي مرتين، وكأس اسكتلندا مرتين بالإضافة إلى كأس رابطة الأندية المحترفة، مع العلم بأن لينون كان تولى أيضاً تدريب سلتيك بين 2010 و2014.

وسيشرف على تدريب الفريق المدرب المساعد جون كينيدي بصورة مؤقتة.