وذكر بطلُ الدوري الاسكتلندي أن اللاعبَ الفرنسي يحظى بالعنايةِ الصحيةِ اللازمة، وتم إخضاعُ جميع اللاعبين والطاقمِ الفني للفَحْص وجاءت نتائجُ فحوصاتِهم سَلبية، وأضاف سلتيك أن مدربَ الفريق نيل لينون ومُساعدُه جون كينيدي وثلاثةَ عشر لاعباً سيَخضَعون للحجر بناءً على طلبٍ من السُلطات لكنَّ الفريق سيَخُوض مباراتَه المقررةَ مساء اليوم أمام هيبيرنيان

