ورغمَ دخول النادي الإيطالي في زوبعة قرارات وعقوبات بعد خصم النقاط من رصيده في الدوري الإيطالي، ورحيل الرئيس أندريا أنييلي وعدد من المسؤولين، لا يزال موضوع النقاط الشغلَ الشاغل لنادي السيدة العجوز الساعي لإيجاد حل آخرَ بهذا الخصوص.

