وذكر ميلان في بيان له: "نشكره على سنوات خدمته في هذا الدور، لقد ساهم في العودة إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بالسكوديتو 2021-2022.

وأضاف البيان "ستنتقل مهامه إلى مجموعة عمل ستعمل بالتنسيق اللصيق مع مدرب الفريق الأول وعلى صلة مباشرة بالمدير العام".

وكانت وسائل إعلام إيطالية أشارت في الأيام الاخيرة إلى خلافات بين جيري كاردينالي مالك "ريدبيرد" الذي اشترى النادي عام 2022 ومالديني لا سيما في ما يتعلق بمسألة التعاقدات.

وجدد مالدبني عقده لمدة سنتين في تموز/يوليو عام 2022 كمدير تقني للروسيونيري إلى جانب المدير الرياضي فيرديريك ماسارا.

وكان ميلان أحرز لقب بطل الدوري الإيطالي عام 2022 للمرة التاسعة عشرة في تاريخه وأنهى الموسم المنصرم في المركز الرابع كما بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام جاره إنتر في مجموعة المباراتين.

