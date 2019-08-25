ويخوض ميلان الموسم الجديد بنية البناء على مركزه الخامس في 2018-2019 ومحاولة العودة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن غاب عنها منذ 2013-2014.

وأجرى بطل أوروبا السابق تعديلات بالجملة على صعيد الإدارة الفنية واستعان بمدرب سمبدوريا السابق ماركو جامباولو الذي خلف "المقاتل" جينارو غاتوزو، إلا أنّ البداية لم تكن مشجعة على الإطلاق ليس بسبب الخسارة وحسب، بل لأنّ الفريق لم يقدم أيّ شيء وعجز تماماً عن تهديد مرمى مضيفه.

وخاض جامباولو اللقاء بتشكيلة غاب عنها أبرز الوافدين الجدد، الفرنسي تيو هرنانديز والجزائري إسماعيل بن ناصر والبرتغالي رافايل لياو، أو حتى العائد من الإعارة البرتغالي أندريه سيلفا الذي لعب الموسم الماضي مع إشبيلية الإسباني.

ولم يقدم الفريقان شيئاً يذكر في الشوط الأول من اللقاء حيث غابت الفرص الخطيرة عن المرميين وانتظر الجمهور حتى الدقيقة 49 ليشهد التسديدة الأولى بين الخشبات الثلاث وكانت لأودينيزي عبر رولاندو ماندراغورا أنقذها الحارس جانلويجي دوناروما دون عناء، ثم اضطر للتدخل بعد ثوان معدودة وعلى دفعتين للوقوف في وجه محاولة سيكو فوفانا (51).

ووسط عجزه التام عن الوصول إلى المرمى، زج ميلان بكيسيه بدلاً من فابيو بوريني (60) إلا أنّ شيئاً لم يتغير بل وجد الفريق اللومباردي نفسه متخلفاً في وقت قاتل من اللقاء بهدف من المدافع البرازيلي رودريغو بيكاو بكرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها البديل الأرجنتيني رودريغو دي بول بعد ثوان على دخوله (72).

وحاول جامباولو تدارك الموقف فزج بالوافدين الجديدين البرتغالي رافايل لياو وبن ناصر لكنهما لم يقدما أيّ شيء، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية التي أعلنت الهزيمة الأولى لميلان أمام أودينيزي في مواجهاتهما الخمس الأخيرة في الدوري.