مصادر صحفية.. مالك ميلان تخلى عن مالديني من قبل beIN SPORTS June 5, 2023 23:21 0:28 دقيقة أكدت مصادر صحفية أن مالك ميلان جيري كاردينالي تخلى عن المدير الفني باولو مالديني والمدير الرياضي ريكي ماسارا. تقارير إخبارية باولو مالديني ميلان -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة إنتر يواصل تحضيراته لنهائي دوري الأبطال 3:15 دقيقة كريم بنزيمة يودع ريال مدريد بحفل مؤثر 0:28 دقيقة مصادر صحفية.. مالك ميلان تخلى عن مالديني 5:51 دقيقة كاسبر رود إلى ربع نهائي رولان غاروس 0:42 دقيقة تشافي: نعم نحتاج للتعزيزات 0:22 دقيقة بوروسيا دورتموند يضم رامي بن سبعيني 1:09 دقيقة رود يمضي قدماً في رولان غاروس 0:36 دقيقة براخا سعيد بعد تمكن فالنسيا من تجنب الهبوط 18:07 دقيقة إنزاغي يشدد على ضرورة التحلي بالشجاعة أمام سيتي 1:11 دقيقة خواكين يصف ليلته الختامية في الملاعب بالاستثنائية