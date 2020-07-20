وبعد أن تمكن من افتتاح التسجيل لفريقه يوفنتوس من علامة الجزاء في الدقيقة 51 أمام لاتسيو في الجولة 34 من الدوري الإيطالي، بات CR7 أول لاعب في التاريخ يسجل 50 هدفاً (أو أكثر) في الـ"سيري أ" والليغا والبريميرليغ.

كما أصبح الدون (35 عاماً) أسرع لاعب يسجل 50 هدفاً في تاريخ الـ"سيري أ" (لعب 61 مباراة) من بين اللاعبين الذين ظهروا لأول مرة منذ موسم 1994 – 1995.

وتجاوز المهاجم البرتغالي أسماء لامعة في تاريخ كرة القدم الإيطالية على غرار الأوكراني أندري شيفتشينكو، نجم ميلان السابق، الذي سجل 50 هدفاً في 68 مباراة والبرازيلي رونالدو "الظاهرة"، النجم السابق لإنتر وميلان، الذي احتاج لـ70 مباراة حتى يسجل 50 هدفاً والأرجنتيني دييغو ميليتو، اللاعب السابق لفريق إنتر ميلان، الذي وصل لـ50 هدفاً خلال 78 مباراة.