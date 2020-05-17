"شكوك" حول استئناف الدوري الإيطالي May 17, 2020 23:01 1:59 دقيقة حالة من الترقب والانتظار تسود المشهد الكروي في إيطاليا، متى ستعود عجلة "السيري أ" للدوران من جديد؟. -آخر الفيديوهات 0:24 دقيقة مجموعة من جماهير يونيون برلين حاولت دخول الملعب 1:59 دقيقة "شكوك" حول استئناف الدوري الإيطالي 2:05 دقيقة عودة مرتقبة لليغا منتصف الشهر القادم 16:06 دقيقة آخر أخبار البودسليغا مع محمد كيدان وهيثم فاروق 1:10 دقيقة الاتحاد القطري يعلن تاريخ استئناف المنافسات 4:24 دقيقة ارسين فينغر يثني على قانون التبديلات الخمسة 3:28 دقيقة عودة موفقة لبايرن ميونيخ! 3:58 دقيقة كولن يسقط في فخ التعادل 0:41 دقيقة دعوات للتشدد في تطبيق بروتوكول البوندسليغا الصحي 2:35 دقيقة برشلونة يواصل سعيه لضم لاوتارو مارتينيز