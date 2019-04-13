وسجل للفائز كيفين بونيفازي 49، و سيرجيو فلوكاري 74، بعد أن تأخر في الشوط الأول بهدف لنجم يوفي الصاعد مويس كين 30.

وكان يوفي يحتاج فقط للتعادل لكي يتوج باللقب غير أنه بتشكيلة أغلبها من اللاعبين الاحتياطيين وبغياب نجمه الفذ كريستيانو رونالدو خسر وتأجل الحسم.

وتوقف رصيد السيدة العجوز عند 84 نقطة في الصدارة، وذلك قبل 6 مراحل على نهاية المسابقة بفارق 20 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني والذي سيواجه غداً كييفو فيرونا خارج ملعبه في إطار المرحلة ذاتها.

بدوره صار رصيد سبال 35 نقطة في المركز الثالث عشر وتنفس الصعداء بفضل ابتعاده عن مراكز خطر الهبوط.