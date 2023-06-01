سباليتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي من قبل beIN SPORTS June 1, 2023 17:58 0:40 دقيقة أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس عن اختيار مدرب نابولي لوتشانو سباليتي كأفضل مدرب في الموسم. تقارير إخبارية نابولي الدوري الإيطالي لوتشانو سباليتي -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة مانشستر سيتي يحتفي برياض محرز 0:44 دقيقة ماذا يقصد عبد الرزاق حمد الله من هذه التغريدة؟ 0:38 دقيقة بنزيمة يستلم جائزة أسطورة ماركا 0:39 دقيقة أولمو يمدد تعاقده مع لايبتسيغ حتى عام 2027 4:08 دقيقة أنس جابر تتخطى دودين في رولان غاروس 0:40 دقيقة سباليتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي 5:16 دقيقة شفيونتيك تواصل تألقها في رولان غاروس 5:08 دقيقة كاسبر رود إلى الدور الثالث 0:39 دقيقة تشلسي يمنح مانشستر سيتي إذنا للتفاوض مع كوفاتشيتش 0:45 دقيقة تقارير تكشف نية هاري كاين الرحيل عن توتنهام