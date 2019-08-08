وأفاد النادي في بيان عبر موقعه الالكتروني أن "اللاعب البلجيكي القادم من مانشستر يونايتد (...) وقع عقداً مع الـ"نيراتزوي" حتى 30 حزيران/يونيو 2024".

وأتى البيان الرسمي الذي تمنى التوفيق للوكاكو "من كل مشجعي النيراتزوي"، عقب نشر حساب النادي على تويتر شريطاً مصوراً قصيراً يقول فيه الدولي البلجيكي "إنتر ليس لأي كان، لذلك أنا هنا".

ونقل عن المهاجم البالغ 26 عاماً قوله "إنتر هو النادي الوحيد الذي كنت أريده، لأن إنتر ليس لأي كان. أنا هنا لأعيد الـ"نيراتزوري" إلى القمة".

وكان لوكاكو قد وصل إلى المدينة الإيطالية ليل الأربعاء الخميس تمهيداً لخضوعه للفحص الطبي قبل الانتقال إلى إنتر، بعد تقارير صحافية في البلدين تحدثت عن توصل الناديين إلى اتفاق بشأنه.

وأفادت التقارير أنه سينال راتباً سنوياً قد يصل إلى تسعة ملايين يورو.

وأظهرت أشرطة مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، استقبال أنصار إنتر للوكاكو في المطار وراحوا يهتفون "لوكاكو لنا". كما نشر وكيل أعماله الإيطالي فيديريكو باستوريلو صورة له برفقة المهاجم الدولي، على متن طائرة خاصة، مرفقة بتعليق "في الطريق إلى ميلانو".

ولم يخض لوكاكو أي مباراة في صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد في الدوري الإنكليزي الممتاز الذي ينطلق الجمعة، حتى أنه غاب عن التمارين في الأيام الثلاثة الأخيرة، وشارك في تمارين فريقه السابق أندرلخت البلجيكي.