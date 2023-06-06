وقال دي ماريا الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده في قطر: "وصلت لنهاية مرحلة صعبة ومعقدة. سأغادر وأنا مرتاح البال حاولت تقديم كل شيء لمساعدة النادي على مواصلة الفوز بالألقاب، لكن ذلك لم يكن ممكناً".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً: "سأغادر بطعم مر لعدم القدرة على الفوز بالألقاب، ولكن بسعادة لأني كونت الكثير من الأصدقاء في غرفة تغيير الملابس الرائعة هذه التي كنت جزءاً منها. شكرًا لجميع زملائي على المودة التي أظهروها لي منذ اليوم الأول، لطالما شعرت أنني في المنزل. تحية كبيرة لكل مشجعي اليوفي على مودتهم اليومية عناق كبير جدا. أحملكم في قلبي".