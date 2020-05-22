تسريب للبروتوكول الخاص بعودة الدوري الإيطالي May 22, 2020 12:42 0:46 دقيقة سربت وسائلُ إعلام إيطالية مسودةً قالت إنها للبروتوكول الخاص بعودة منافسات الدوري الإيطالي المعلق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. -آخر الفيديوهات 2:29 دقيقة حوار خاص مع المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي 3:12 دقيقة آخر أخبار ومستجدات الدوري الإيطالي 2:11 دقيقة أزمة جديدة تربك مخططات عودة الـ"كالتشيو" 1:22 دقيقة غنابري يتحدث عن تحديات بايرن في ظل كورونا 0:35 دقيقة شالكه يخسر جهود توديبو وحارث 1:53 دقيقة هاجس كورونا وعودة التدريبات في الدوري الإنكليزي 3:13 دقيقة ماذا في عقد مارتينيز الجديد مع منتحب بلجيكا؟ 1:14 دقيقة زيدان يؤكد جاهزية فريقه ذهنياً وبدنياً 1:11 دقيقة باخ يتحدث عن مصير الأولمبياد 0:36 دقيقة تشيلسي يسمح لكانتي بالتغيب عن التدريبات