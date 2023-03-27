تأجيل جلسة الاستماع الأولى في قضية المكاسب المادية لنادي يوفنتوس من قبل beIN SPORTS March 27, 2023 15:07 3:44 دقيقة تأجلت جلسةُ الاستماع الأولى في قضية المكاسب المادية لنادي يوفنتوس إلى العاشر من مايو المقبل، جاء ذلك بعد طلباتٍ من موكلي اليوفي بنقل الجلسةِ من مدينة تورينو إلى مدينة ميلانو. تقارير إخبارية يوفنتوس -آخر الفيديوهات 3:44 دقيقة تأجيل جلسة الاستماع في قضية المكاسب المادية لليوفي 0:43 دقيقة الإصابة تحرم الهلال من خدمات سلمان الفرج 0:29 دقيقة انطلاق أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية 0:37 دقيقة اعتبار أسكو كارا خاسراً مباراته أمام فيوتشر 3:27 دقيقة الحكمة يحسم ديربي السلة اللبنانية 0:22 دقيقة إنجاز تاريخي للمغربية خديجة المرضي 4:46 دقيقة نادي تشلسي ينظّم إفطارا مفتوحاً في ستامفورد بريدج 2:51 دقيقة المنتخب السوداني لاستعادة نغمة الفوز 2:37 دقيقة الجزائر لتحقيق الفوز الرابع توالياً 0:39 دقيقة المنتخب الفرنسي يتطلع لتحقيق انتصاره الثاني