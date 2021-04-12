بيرلو يبرر رمي رونالدو للقميص April 12, 2021 11:20 0:58 دقيقة برر بيرلو مدرب يوفنتوس، انفعالَ نجم الفريق كريستيانو رونالدو الذي رمى القميصَ أرضاً بعدم تسجيله في المباراة التي تخطى فيها فريق السيدة العجوز ضيفه جنوى 3-1. تقارير إخبارية كريستيانو رونالدو يوفنتوس -آخر الفيديوهات 4:50 دقيقة ليون يهزم أنجيه ويضيّق الخناق على فرق المقدمة 3:46 دقيقة أتلتيكو يتعثر والصراع نحو اللقب في منعرج جديد 0:46 دقيقة تقارير إعلامية تشير إلى تأجيل بطولة خليجي 25 0:58 دقيقة كونتي: "اقتربنا من اللقب لكن يجب التريث" 0:47 دقيقة الكولومبية أوسوريو تتوج بلقب دورة بوغوتا 0:47 دقيقة الروسية كوديرميتوفا بطلة لدورة تشارلستون 1:10 دقيقة ألاردايس راض عن نتائج فريقه رغم الظروف الاستثنائية 1:30 دقيقة سولشار: "قدمنا أداءً جيداً" 0:38 دقيقة موناكو يشدد الضغط على ليل وسان جيرمان 1:47 دقيقة مورينو: "بوغبا كان يستحق بطاقة حمراء"!