

قرار المحكمة اتخذ في الجلسة التي عقدت الثلاثاء حيث قررت الاكتفاء بخصم عشر نقاط فقط في قضية تضخّم رأس المال، فيما فرضت غرامة مالية كبيرة تقدّر بحوالي سبعمئة وسبعين ألف دولار أمريكي فيما يتعلق بتهمة رواتب اللاعبين.

ووافق يوفنتوس على التخلّي عن الاستئناف ليغلق ملف القضية بهذه القرارات، فيما بات أندريا أنييلي على موعد مع محاكمة خاصة في الخامس عشر من يونيو المقبل، بعد رفضه التفاوض.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا إن ما حدث هو أفضل نتيجة ممكنة لأنها تعطي أجواء هادئة لكرة القدم الإيطالية مع تطبيق القوانين.

