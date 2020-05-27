وسيعلم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ومسؤولو رابطة الدوري من وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا إذا كانت الظروف الصحية مناسبة للعودة بعد قرابة ثلاثة أشهر من التوقف، وتحديدا منذ التاسع من آذار/مارس، بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي وصل عدد ضحاياه في إيطاليا الى قرابة 30 ألف شخص.

وتتدرب فرق الدوري الإيطالي بشكل فردي منذ الرابع من الشهر الجاري، وهي أملت بالعودة الى المنافسة في 13 حزيران/يونيو المقبل، لكن رئيس الحكومة جوسيبي كونتي وقّع مرسوما بتمديد تعليق المنافسات الرياضية حتى الرابع عشر من نفس الشهر.

وأعطى سبادافورا في 19 الشهر الحالي الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الجماعية، لكن الأندية ستنتظر حتى الخميس لمعرفة ما اذا كان من الممكن استئناف الموسم من عدمه.