

وبعد إهداره 4 نقاط بتعادلين أمام تورينو وفيورنتينا (بنتيجة واحدة 1-1)، عاد إنتر بقوة إلى قلب الصراع على اللقب بفوزه في المرحلة الماضية على غريمه يوفنتوس 1-صفر في تورينو.

ثم نجح "نيراتسوري" السبت في تحقيق فوزه التاسع عشر للموسم والثاني توالياً للمرة الأولى في 2022 بعد لقاء حسمه في شوطه الأول بتسجيله الهدفين عبر نيكولو باريلا (22) والبوسني إدين دجيكو (30).

وبات رصيد إنتر 66 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف ميلان المتصدّر وبفارق الأهداف أمام نابولي الثالث.

أما هيلاس فيرونا فقد تجمّد رصيده عند 45 نقطة في المرتبة التاسعة.

وضمن المرحلة ذاتها حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة إمبولي وسبيتزيا.

