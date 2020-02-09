ارتقى إنتر إلى قمة الدوري الإيطالي بفوزه على جاره وغريمه ميلان 4-2، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة 23 من المسابقة.

سجل الكرواتي أنتي ريبيتش (40) والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (45) هدفي ميلان، لكن إنتر عاد في المواجهة وسجل رباعية عبر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (51) والأوروغوياني ماتيا فيتشينو (53) والهولندي ستيفن دي فراي (70) والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة (90+3).

بهذا الفوز ارتقى إنتر إلى صدارة الدوري الإيطالي بـ 54 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس المتعثر أمام هيلاس فيرونا 1-2، فيما بقي ميلان ثامناً بـ 32 نقطة.

ورفع إنتر رصيده في "دربي" المدينة إلى 71 فوزاً مقابل 62 خسارة و57 تعادلاً.

إنتر يفوز في مباراة ديربي على ميلان في الدوري الايطالي بعد التأخر بفارق هدفين لأول مرة منذ 6 نوفمبر 1949 (6-5).

إبراهيموفيتش اصبح اكبر مسجل في تاريخ دربي ميلانو في الدوري الايطالي (38 عاماً و129 يوماً).

إبراهيموفيتش سجل في 3 من المباريات ال4 التي خاضها مع ميلان أمام انتر في الدوري الايطالي .

أنتي ريبيتش سجل 4 أهداف من آخر 5 تسديدات على المرمى في الدوري الايطالي.

نهاية المباراة بفوز مستحق ومثير لإنتر الذي عاد لاعتلاء صدارة الدوري الإيطالي.

(90+3) - لوكاكو يسجل الهدف الرابع لإنتر ويبصم على الفوز والصدارة لأبناء كونتي.

(89) - إبراهيموفيتش يقترب من التعادل لكن قتالية دفاع إنتر يمنعه من التسجيل.

(81) - البديل إيريكسون المنضم شتاء إلى إنتر يسدّد كرة ثابتة لكن العارضة تنوب عن دوناروما في إبعاد الخطر عن مرمى ميلان.

- توّهج إنتر في الشوط الثاني قابله تراجع غريب وغير مبرّر من ميلان.

(70) - هيجان إنتر يستمر فقد تمكن دي فراي من تسجيل الهدف الثالث من رأسية جميلة ومحكمة عجز دوناروما عن صدها.

- إنتر بوجه مغاير في الشوط الثاني يأتي على الأخضر واليابس في الملعب ويستمر في السعي لأهداف أخرى.

(53) - الديربي يشتعل وإنتر يلهب المواجهة حيث تمكن فيتشينو من إدراك التعادل المثير.

(51) - إنتر يبدأ الشوط الثاني بقوة جملة من المحاولات تنتهي بتسديدة قوية على الطائر من المميز بروزفيتش في مرمى دوناروما.

- نهاية الشوط الأول بتفوق مستحق لميلان الذي حاول كثيراً وسجل ثنائية بفضل زلاتان الرائع، فيما كان إنتر سيئاً وفشل في تهديد مرمى دوناروما.

(45) - الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش يضاعف الغلة لميلان من رأسية صادمة ومحبطة لكونتي ولاعبيه.

(40) - زلاتان يرتقي عالياً فوق غودين ويمرّر برأسه لريبيتش الذي تمكن من تسجيل الهدف الأول لميلان بسهولة.

(35) - الديربي جميل لكن تنقصه الاهداف لتضفي عليه جمالية إضافية وتلهب حماس الجماهير.

(24) - روميلو لوكاكو يتكفّل بدور صانع الألعاب ويمرّر لفيتشينو الذي سدّد زاحفة مخادعة تجاوزت الجميع ووقفت عند براعة الحارس دوناروما.

(18) - أول ظهور هجومي فعلي لإنتر في المباراة كان من محاولة التشيلي ألكسيس سانشيز الذي سدّد واصطدم بالدفاع للتحول الكرة إلى ركنية نفذها بروزفيتش على رأس غودين لكن الاخير جانب المرمى.

(9) - التركي تشالهانوغلو يسدّد قوية زاحفة لكن العارضة تمنه من التسجيل والتقدم لميلان.

(7) - ميلان يبدأ بقوة ويقترب من التسجيل عبر الكرواتي ريبيتش الذي سدّد لكن محاولته اصطدمت بدفاع إنتر.

- انطلاقة المباراة بنوايا هجومية واضحة من الفريقين حيث بدا ذلك جلياً من خلال النفس الهجومي في تشكيلة المدربين.

- جماهير إنتر تعول على شراسة كونتي وبراعة لاعبيه من أجل حصد النقاط الثلاث والفوز على الغريم، فيما تعوّل جماهير ميلان على نجمها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي لعب للفريقين وعاد لمساعدة روسونيري على النهوض من كبواته.

تشكيلة انتر

تشكيلة ميلان