وجاء في بيان لنادي يوفنتوس: "أظهرت الفحوصات الطبية وفقاً للبروتوكول المعمول به قبل المباريات، إصابة المدافع دي ليخت بعدوى فيروس كورونا، نتمنى الشفاء العاجل للاعبنا".

وكان دي ليخت مشاركاً في المباراة التي فاز بها يوفنتوس الأربعاء على غريمه ميلان في معقل الأخير 3-1 في الدوري الإيطالي.



وغاب عن اللقاء في ميلانو المدافع البرازيلي أليكس ساندرو لإصابته أيضاً بفيروس كورونا الذي طال سابقاً نجمي الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا.



وتأتي إصابة دي ليخت بالفيروس وغيابه عن يوفنتوس في فترة صعبة للأخير، إذ أنّه مدعو في الأيام القليلة المقبلة لمواجهات شاقة أولها الأحد في الدوري ضد مفاجأة الموسم ساسوولو.



وبعد لقاء جنوى الأربعاء في الكأس الإيطالية، يحلّ يوفنتوس الأحد المقبل في الدوري ضيفاً على غريمه إنتر ميلان، قبل لقاء نابولي في 20 الحالي ضمن الكأس السوبر.