فيرونا يحقق أول فوز منذ سبتمبر الماضي

وأوقف فيرونا بالتالي سلسلة من 10 مباريات لم يتذوق فيها طعم الانتصار، في حين لا يزال منافسه بلا أي فوز منذ بداية الموسم علما بأنه صعد من الدرجة الثانية هذا الموسم للمرة الأولى منذ عام 1996.

وسجل الصربي داركو لازوفيتش هدفي فيرونا في الدقيقتين 9 و26.

وصعد فيرونا من المركز الأخير الى الثامن عشر في حين تراجع كريمونيزي الى قاع الترتيب.

وفي مباراة ثانية، قلب أتالانتا تخلفه بهدف أمام مضيفه بولونيا الى فوز في ختام المرحلة ليرتقي الى المركز السادس بفارق الأهداف على حساب روما الذي تعادل مع ميلان 2-2.

ورفع أتالانتا رصيده الى 31 نقطة وبات على بعد 3 نقاط من إنتر صاحب المركز الرابع واخر المتأهلين الى دوري أبطال أوروبا حاليا.

تقدم بولونيا مبكرا بواسطة ريكاردو أورسيليني بعد مرور ست دقائق، وانتظر أتالانتا الشوط الثاني ليرد بهدفين عبر البلجيكي تون كوبمينيرس (48) والدنماركي راسموس هويلاند (58).